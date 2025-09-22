Flagship Nespresso: il caffè si trasforma in esperienza

Nel cuore di Piazza Cordusio a Milano, Nespresso apre il suo nuovo Flagship: uno spazio completamente nuovo che trasporta chi lo visita nella cultura del caffè, tra tradizione e innovazione, trasformando la bevanda più amata dagli italiani in un viaggio gustativo, sensoriale e simbolico, in cui ritualità e nuove tendenze si incontrano (leggi notizia EFA News).

Novità assoluta l’unico “Nespresso Bar” in Italia con la possibilità, per la prima volta, di godersi il momento della colazione seduti nell’area lounge in abbinamento a dolci e brioches, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00. Disponibile tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00 anche il servizio “on the go”, grazie ad una finestra all’esterno del Flagship, per gustare il proprio caffè o una delle ricette anche in movimento.

Oltre a un’ampia selezione di miscele Nespresso Professional da degustare in purezza o da utilizzare come base per ricette, il menù propone un’offerta innovativa ispirata al mondo del gelato italiano creata da Irene Falcone, Coffee Ambassador di Nespresso Italiana, seguendo un concept esclusivo - Binomi di gusto - che racconta l’Italia attraverso le stagioni, le materie prime e l’attenzione ai dettagli, combinando il patrimonio culturale di sapori classici e tecniche storiche con la sperimentazione e l’evoluzione in chiave contemporanea. Abbinamenti che esaltano ingredienti italiani, trasformandoli in ricette a base caffè capaci di sorprendere i sensi e che cambieranno stagionalmente come, ad esempio, Latte & Pera, Zucca & Cannella, Nocciola & Mandorla, con un’attenzione ai caffè freddi, sempre più amati soprattutto dalle nuove generazioni. Completano l’offerta alcune ricette Signature con protagonista assoluto il Nespresso Mi-sù, ricetta iconica ispirata al celebre dolce tradizionale, ma anche il Nespresso Tonic e Nespresso Spritzer.

Di seguito alcune ricette stagionali del Nespresso Bar ispirate al mondo del gelato italiano:

Latte & Pera – con Brazil Organic La ricetta dolce che riporta all’infanzia: la morbidezza del latte e la freschezza della pera si intrecciano in un sorso che profuma di casa e di momenti autentici. A bilanciare e rendere armonioso questo abbinamento, il Brazil Organic, 100% Arabica monorigine dal Brasile, che dona dolcezza naturale e note di biscotto e cereali tostati.

Nocciola & Mandorla – con Caffè NocciolaUn omaggio alla tradizione più golosa, un incontro che ricorda i biscotti fatti in casa, con la cremosità del latte che abbraccia la tostatura della nocciola e la croccantezza della mandorla. Caffè Nocciola, 100% Arabica dal Brasile e Colombia con aroma naturale al gusto di nocciola, rende questa ricetta ancora più golosa.

Zucca & Cannella – con IndiaL’autunno in una tazza: un latte macchiato speziato e avvolgente, che scalda i sensi con la dolcezza vellutata della zucca e il gusto della cannella. A esaltare questo connubio, il caffè India, monorigine Arabica e Robusta, che aggiunge un tocco deciso di spezie brune e pepe.



Di seguito le ricette Signature – con Ristretto, 100% Arabica dal Brasile e Guatemala, con intense note di cacao, ideale per esaltare la cremosità e i contrasti di gusto.

Nespresso Mi-sù. La proposta più iconica: la golosità del tiramisù in una veste inedita, cremosa e avvolgente, che trasforma il dolce italiano più amato in un rituale contemporaneo da vivere in ogni stagione. In questo caso il Ristretto è protagonista assoluto: le sue note intense di cacao esaltano la parte golosa della crema al mascarpone, creando l’equilibrio perfetto tra dolcezza e amarezza.

Nespresso Spritzer. Un sorso fresco e brillante, in cui l’espresso incontra la frizzantezza della tonica e le note agrumate dell’arancia. Il Ristretto, con il suo corpo deciso e le note di cacao, dà profondità alla ricetta, creando un contrasto elegante con la vivacità degli agrumi.

Nespresso Tonic. Un gioco di contrasti: l’intensità del caffè Ristretto e la freschezza della tonica si intrecciano in una ricetta equilibrata e piacevolmente amara.