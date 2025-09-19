Nespresso: nuovo flagship a Milano

Milano, capitale del design, della moda e del business, è da sempre il laboratorio creativo dove le tendenze si sviluppano, si affermano con forza e si diffondono. Ed è qui che Nespresso apre il suo nuovo Flagship e il primo Nespresso Bar in Italia. Una nuova casa che nasce come uno spazio completamente nuovo che trasporta chi lo visita nella cultura del caffè, tra tradizione e innovazione, trasformando la bevanda più amata dagli italiani in un viaggio gustativo, sensoriale e simbolico, in cui ritualità e nuove tendenze si incontrano. La struttura sorgerà nel cuore di piazza Cordusio, proprio di fronte alla Reserve Roastery di Starbucks: una piazza, dunque, che pare ormai destinata a diventare la piazza del caffè per eccellenza, a beneficio dei milanesi.

"Siamo presenti in Italia dal 1999, un mercato che per noi ha sempre rappresentato un punto strategico, combinando la tradizione dell'espresso al ruolo di trendsetter, capace di innovare e influenzare i mercati globali. Da allora, abbiamo continuato a investire per rafforzare la nostra presenza e consolidare il legame con i clienti italiani. L’apertura del nuovo Flagship è una tappa importante di questo percorso, pensata per offrire un’esperienza che va oltre il caffè: un ambiente immersivo dove innovazione, sostenibilità e qualità si uniscono per raccontare il mondo Nespresso, traducendolo in una esperienza volta al futuro, pur sempre restando legati alla tradizione italiana”, spiega Thomas Reuter, direttore generale di Nespresso Italiana.

Novità assoluta l’unico “Nespresso Bar” in Italia con la possibilità, per la prima volta, di godersi il momento della colazione seduti nell’area lounge in abbinamento a dolci e brioches, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00. Disponibile tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00 anche il servizio “on the go”, grazie ad una finestra all’esterno del Flagship, per gustare il proprio caffè o una delle ricette anche in movimento. Oltre a un’ampia selezione di miscele Nespresso Professional da degustare in purezza o da utilizzare come base per ricette, il menù propone un’offerta innovativa ispirata al mondo del gelato italiano creata da Irene Falcone, Coffee Ambassador di Nespresso Italiana, seguendo un concept esclusivo - Binomi di gusto - che racconta l’Italia attraverso le stagioni, le materie prime e l’attenzione ai dettagli, combinando il patrimonio culturale di sapori classici e tecniche storiche con la sperimentazione e l’evoluzione in chiave contemporanea.

Abbinamenti che esaltano ingredienti italiani, trasformandoli in ricette a base caffè capaci di sorprendere i sensi e che cambieranno stagionalmente come, ad esempio, Latte & Pera, Zucca & Cannella, Nocciola & Mandorla, con un’attenzione ai caffè freddi, sempre più amati soprattutto dalle nuove generazioni. Completano l’offerta alcune ricette Signature con protagonista assoluto il Nespresso Mi-sù, ricetta iconica ispirata al celebre dolce tradizionale, ma anche il Nespresso Tonic e Nespresso Spritzer.