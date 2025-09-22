Franke: Marco Falaschetti è il nuovo Head of Commercial Italy

Franke Home Solutions, divisione del Gruppo Franke e leader mondiale di sistemi intelligenti e soluzioni per la cucina domestica, annuncia un importante cambiamento ai vertici della sede italiana. Dopo nove anni di attività, Stefano Benvenuti lascia la carica di Head of Commercial Italy per intraprendere nuove opportunità professionali al di fuori dell’azienda. Durante la sua esperienza in Franke, Benvenuti ha avuto un ruolo determinante nel rafforzare la struttura commerciale, guidando con passione un team di professionisti e contribuendo a consolidare la leadership del Gruppo sul mercato italiano.

Lo scorso 15 settembre, a raccogliere il testimone è stato Marco Falaschetti entrato in carica come nuovo Head of Commercial Italy, succedendo a Benvenuti. Laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Marco Falaschetti ha maturato oltre vent’anni di esperienza internazionale nel settore dei beni di consumo e del retail, spaziando tra vendite, marketing, product management e category management.

Dopo gli esordi in Indesit nel 2002 nell’area Procurement, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e, dal 2010, ha intrapreso un percorso come Marketing Manager in Turchia e successivamente come Marketing Director in Russia. Nel 2015 è entrato in Whirlpool, dove ha guidato le attività di marketing per l’area asiatica e russa assumendo nel 2017 la responsabilità del marketing di Regno Unito e Irlanda fino a ricoprire, dal 2020, il ruolo di direttore commerciale Freestanding Whirlpool Italia.

L’ingresso di Falaschetti viene salutato con entusiasmo da Franke Home Solutions. A sottolinearlo è Corrado Mura, vicepresidente Emea di Franke Home Solutions, che commenta: "Accogliamo Marco Falaschetti con grande fiducia: il suo percorso in mercati complessi e competitivi, unito alla capacità di costruire relazioni solide con clienti e partner, rappresenta un valore aggiunto importante per Franke. La sua nomina conferma la volontà di rafforzare ulteriormente la nostra strategia commerciale in Italia e sarà decisiva per accompagnare l’azienda verso nuovi obiettivi di crescita e consolidamento".

"Sono entusiasta di entrare a far parte del Gruppo Franke, con il quale condivido un approccio integrato e internazionale che ha sempre contraddistinto la mia carriera: guidare le persone, attrarre e valorizzare i talenti e, al contempo, lavorare con rigore sui Kpi e sui risultati di business. Sono convinto che la forza della squadra e la qualità della proposta Franke saranno il motore di nuovi successi sul mercato", conclude Marco Falaschetti.



