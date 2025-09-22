Sigaro toscano, è ancora lui il migliore

Manifatture Sigaro Toscano continua a imporsi come ambasciatore del Made in Italy nel mondo del tabacco. Nell’edizione 2025 dei Cigar Trophy Awards, organizzati dalla rivista Cigar Journal, la gamma Toscano Master Aged, che ha già vinto l’edizione del 2023, è stata ancora una volta premiata come “Best Brand Other Countries”.Il successo di quest’anno premia il Master Aged Serie 1, il cui ripieno è c...