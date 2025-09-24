Nuove opportunità dall'accordo Ue-Indonesia

"Copa e Cogeca prendono atto della conclusione odierna dell'accordo di partenariato economico globale tra l'UE e l'Indonesia". Scrive cosi in un comunicato ufficiale il Copa Cogeca esprimendo la prima reazione a caldo sull'accordo di partenariato economico globale (CEPA) tra l'UE e l'Indonesia sottoscritto oggi tra la presidente UE Ursula von der Leyen e il presidente indonesiano Prabowo Subianto (leggi notizia EFA News),

"L'accordo -scrive il Copa Cogeca- offre importanti opportunità per alcuni settori agroalimentari dell'UE, ma il suo valore reale dipenderà dall'effettiva eliminazione delle barriere non tariffarie e dall'introduzione di procedure più rapide e prevedibili per gli esportatori".

"Copa e Cogeca -prosegue la nota- apprezzano il fatto che le sensibilità dell'UE, quali riso, zucchero, uova, banane ed etanolo, siano state pienamente rispettate e che il riconoscimento delle norme dell'UE in materia di sicurezza alimentare, salute animale e fitosanitaria sia rigorosamente rispettato. Notiamo in particolare la forte protezione garantita alle indicazioni geografiche europee iconiche".

"È inoltre accolto con favore -aggiunge il comunicato- l'accordo sul capitolo relativo ai sistemi alimentari sostenibili, che dovrebbe sostenere una futura collaborazione più stretta tra le istituzioni e i produttori dell'UE e dell'Indonesia per avanzare insieme verso settori agricoli più sostenibili e resilienti".

"Per garantire che gli agricoltori e le cooperative agricole europei traggano vantaggio dall'accordo -prosegue la nota-, la Commissione deve ora concentrarsi sull'apertura effettiva del mercato, sull'applicazione della protezione delle IG, sul rafforzamento delle attività di promozione e sul sostegno attivo alle relazioni B2B con gli acquirenti indonesiani. Copa e Cogeca valuteranno ulteriormente i risultati dell'accordo una volta che i testi ufficiali saranno stati pubblicati".