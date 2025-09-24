Do you want to access to this and other private contents?
All’Antico Vinaio fa centro a Londra
Successo per l'apertura. La catena punta a 100 milioni di fatturato
Successo per l’apertura di All’Antico Vinaio a Londra. Oltre 300 persone in fila già prima del taglio del nastro nel vivace quartiere di Soho, al numero 61 di Old Compton Street, per il primo locale nel Regno Unito. Un debutto accolto con entusiasmo che si è chiuso alle con il cartello ‘sold out’, a fronte delle mille schiacciate sfornate."Si tratta di una svolta cruciale nell’espansione di All’Anti...
EFA News - European Food Agency
