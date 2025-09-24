Masi Agricola: finanziamento da 40 mln euro a supporto obiettivi strategici

Masi Agricola S.p.A., quotata su Euronext Growth Milan e tra i maggiori produttori italiani di vini premium, ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per un importo complessivo pari a euro 40 milioni, con un pool di primari istituti finanziari composto da UniCreditS.p.A. (anche in qualità di banca agente), Banco Bpm S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia S...