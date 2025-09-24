Serena Wines: 847mila euro investiti in progetti sostenibili nel 2024

Anche Serena Wines 1881 punta dritto verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il gruppo vitivinicolo veneto ha presentato il suo quarto bilancio di sostenibilità, che si caratterizza per il primo report aziendale della carbon e water footprint.L'azienda ha chiuso il 2024 con un fatturato a quota 110 milioni con una produzione di circa 30 milioni di bottiglie da 0,75 litri e...