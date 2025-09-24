Conserve Italia rinnova e amplia offerta succhi di frutta

Garantire ai consumatori un’offerta sempre più ampia e innovativa per il consumo on the go, caratterizzata da prodotti ad alto valore aggiunto sia per contenuto che per servizio. È questo l’obiettivo che Conserve Italia, leader dei succhi di frutta nel canale vending, con due brik su tre appartenenti ai propri marchi nei distributori automatici, ha perseguito nel 2025 attraverso una serie di investimenti nel campo dell’innovazione di prodotto. Un piano di sviluppo per un canale strategico che vede come protagonista indiscusso innanzitutto la marca del succo di frutta per antonomasia che è Yoga, insieme a Valfrutta e Derby Blue: con nuove ricette e formati, restyling di packaging e soluzioni attente alla sostenibilità, Conserve Italia punta così a conquistare un pubblico sempre più diversificato ed esigente.

Il marchio Yoga, punto di riferimento nel mondo dei succhi, è il grande protagonista delle novità 2025. Se il brik 200 ml resta il cuore dell’offerta, un formato storico presente sul canale vending con una gamma ampia e articolata, capace di soddisfare ogni esigenza - senza zuccheri aggiunti, 100% frutta, Optimum -, non mancano le innovazioni studiate in base al concetto del “prodotto giusto al posto giusto”.La più importante innovazione riguarda il rinnovamento complessivo avvenuto sul fronte del packaging, che ha toccato sia le gamme dei succhi di frutta che quelle del thè freddo, all’interno di un percorso volto a creare un’identità visiva del marchio sempre più uniforme. In quest’ottica si inserisce il restyling completo della linea Pet 250 ml, con la nuova “shape” delle bottiglie in linea con quella dei formati da 200 ml in vetro e nel Pet 500 ml e 1 litro. Tra le novità, invece, si annoverano il lancio del formato 500 ml in Pet 50% da plastica riciclata sia per Yoga Zero (disponibile in 4 gusti: Ace, Arancia mix, Multifrutti, Frutti Rossi) che per Yoga Yotea (disponibile in 3 gusti: Limone, Pesca e Thè verde) e il passaggio da brik 250 ml a brik 300 ml per due referenze: Arancia Spremuta 100% e Yoga AQ.

Quest’ultima novità interessa anche la presenza nei distributori automatici dei marchi Valfrutta e Derby Blue: Valfrutta vede il debutto del formato brik 250 ml con il succo Pesca Bio; Derby Blue punta invece sul lancio di una gamma completamente rinnovata nel formato 300 ml, disponibile nei gusti Arancia Rossa, Ace e Multifrutti senza zuccheri aggiunti, perfetta per il consumo on the go e con poche calorie.Sul fronte delle ricette, invece, si registra l’arrivo di Yoga Fruit Pro 250 ml, succo di frutta proteico (20 g di proteine per singolo prodotto) disponibile nella confezione cheerpack (gusti Ace e Ananas) ideato per chi pratica sport ed è attento al proprio benessere, con il quale il marchio storico di Conserve Italia ha fatto il suo ingresso in un nuovo segmento di mercato.

Il tema della sostenibilità resta prioritario per Conserve Italia, che nel corso del 2025 ha lavorato all’evoluzione dei propri packaging attraverso l’impiego di imballi sempre più ecosostenibili. L’obiettivo è ridurre progressivamente l’impatto ambientale, rispondendo alle richieste delle aziende del vending e dei consumatori finali, sempre più attenti a prodotti naturali e a pack che rispettano l’ambiente. “Il canale vending rappresenta per noi un presidio strategico che ci consente di far arrivare i nostri marchi storici a un pubblico molto ampio, con soluzioni innovative e sostenibili", sottolinea Gabriele Angeli, direttore marketing Horeca di Conserve Italia. "Le novità del 2025, guidate da Yoga ma arricchite anche dalle proposte Valfrutta e Derby Blue, vanno proprio in questa direzione: più gusti, più occasioni di consumo e un’attenzione costante all’ambiente”.