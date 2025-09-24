Euro Company: Korys socio di minoranza

Euro Company Società Benefit, azienda romagnola produttrice di frutta secca e frutta disidratata, annuncia l'ingresso di Korys come socio di minoranza. Questa partnership strategica segna un passo significativo nel consolidamento dell'espansione internazionale dell'azienda, pur rimanendo fedele ai suoi valori fondamentali di sostenibilità, qualità e responsabilità sociale.

Fondata nel 1979 dalla famiglia Zani a Godo di Russi (RA), in Emilia-Romagna, Euro Company opera da oltre 45 anni, con un portafoglio prodotti che spazia dalla frutta secca e disidratata tradizionale alle creme spalmabili 100% a base di frutta secca e alle alternative vegetali a base di frutta secca fermentata. In qualità di Società Benefit e certificata B Corp, Euro Company integra la responsabilità ambientale e sociale in tutte le sue attività, dall'approvvigionamento delle materie prime alla cura delle persone e al coinvolgimento della comunità.

Korys, il family office della famiglia belga Colruyt, che sta dietro al principale gruppo di vendita al dettaglio del paese, entra a far parte di Euro Company come azionista di minoranza per sostenere la sua crescita internazionale a lungo termine nel settore della frutta secca e disidratata.

"Questa collaborazione rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare la nostra crescita internazionale, preservando al contempo i nostri valori e l'identità aziendale, guidati dalla convinzione che il business possa essere una forza trainante per un cambiamento globale positivo", afferma Maurizio Castagnoli, direttore generale di Euro Company. "Korys condivide la nostra visione e il nostro impegno nei confronti delle persone, del pianeta e dell'ambiente e ci sosterrà in questo entusiasmante percorso verso il futuro".

Da parte loro, Dries Crevits e Katti Van Oosterwijck del team Korys aggiungono: "L'approccio trasparente e sostenibile di Euro Company è perfettamente in linea con i nostri principi di investimento. Il settore della frutta secca e disidratata continua a crescere ed Euro Company è ben posizionata per soddisfare la domanda dei consumatori con prodotti consapevoli ed etici".