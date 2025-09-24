It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Illycaffe lancia in Italia le nuove capsule compostabili CoffeeB

Online e nei negozi il primo sistema di "capsule senza capsule"

Illlycaffè e Migros Industrie portano in Italia il sistema CoffeeB, con sfere di caffè 100% compostabili, disponibili sullo shop online di illycaffè e in selezionati negozi illy in Italia. Lo rende noto in un comunicato la stessa azienda di Trieste sottolineando che "il lancio del sistema CoffeeB segna un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra Migros e illycaffè". Migors Industrie è il prod...

Fc - 53866

EFA News - European Food Agency
Related
Similar