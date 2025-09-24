Do you want to access to this and other private contents?
Illycaffe lancia in Italia le nuove capsule compostabili CoffeeB
Online e nei negozi il primo sistema di "capsule senza capsule"
Illlycaffè e Migros Industrie portano in Italia il sistema CoffeeB, con sfere di caffè 100% compostabili, disponibili sullo shop online di illycaffè e in selezionati negozi illy in Italia. Lo rende noto in un comunicato la stessa azienda di Trieste sottolineando che "il lancio del sistema CoffeeB segna un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra Migros e illycaffè". Migors Industrie è il prod...
EFA News - European Food Agency
