American Airlines brinda con Bollinger e si prepara a festeggiare i 100 anni

American Airlines si prepara a celebrare il suo 100° anniversario con una serie di iniziative che uniscono il lusso all'eredità storica della compagnia. Da ieri, come annunciato dall'aviolinea, è attiva la partnership appena siglata con la storica Maison di Champagne Bollinger, che sarà servito nelle lounge e a bordo degli aerei sui collegamenti internazionali.

La collaborazione con Bollinger, prestigiosa cantina a conduzione familiare fondata nel 1829, mira ad elevare l'esperienza di viaggio, chiarisce una nota. La celebre cuvée speciale sarà offerta come benvenuto nelle lounge Flagship® degli aeroporti di Dallas Fort Worth, Miami e Chicago O'Hare, per poi essere estesa a Los Angeles e Philadelphia nelle settimane successive. A partire dal mese prossimo, il celebre champagne sarà servito esclusivamente a bordo delle classi Flagship® First e Flagship® Business sui voli da e per Parigi-"Charles de Gaulle" , con un'espansione progressiva su tutte le rotte internazionali.

Questa iniziativa si inserisce nell'ambito in un anno di celebrazioni. A soli 100 giorni dal traguardo storico, la compagnia aerea guarda già al suo 100° compleanno che cadrà il 15 aprile 2026. Per l'occasione sono stati svelati un video celebrativo e un nuovo logo del centenario, che integra il simbolo dell'infinito per rappresentare l'impegno a "prendersi cura delle persone nel loro viaggio attraverso la vita per i prossimi 100 anni e oltre...".