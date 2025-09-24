Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Sojasun: nuova campagna ideata dall'agenzia Life
"Stai nel tuo momento" è il claim a sostegno della gamma Bifidus /Video
Sojasun, brand di riferimento nel mondo delle alternative vegetali, torna in comunicazione con una nuova campagna integrata, che segna un'evoluzione nel posizionamento e nel racconto della marca. Il progetto si propone di superare la narrazione tradizionale legata ai benefici funzionali dei prodotti plant-based, per abbracciare una visione più ampia e contemporanea di benessere: non solo salute, ma...
lml - 53874
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency