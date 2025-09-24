Pink Lady: stagione 2024/25 chiude con 229mila ton valorizzate (+9%)

La stagione europea 2024/2025 si è conclusa con un successo storico per Pink Lady. Con 229.000 tonnellate valorizzate, pari a un incremento record del +9% in un anno, il marchio registra una performance senza precedenti e consolida la sua posizione di rilievo nella categoria delle mele premium in Europa.

In questa dinamica, i produttori dell'Associazione Pink Lady Europe annunciano per la nuova stagione, una raccolta previsionale di oltre 240.000 tonnellate, in crescita del 5% rispetto all'anno scorso (229.000 tonnellate).

"In tutti gli areali di produzione, nonostante alcuni episodi di caldo estivo, le piogge regolari hanno garantito buone condizioni di coltivazione. Le dimensioni e il carico degli alberi sono considerati molto soddisfacenti, il che fa presagire una buona qualità", si legge in una nota.

"La distribuzione equilibrata delle calibrature costituisce un vantaggio strategico, che consente di attivare pienamente gli ambiziosi piani di crescita del marchio in tutti i suoi mercati. Una performance ancora più notevole", conclude la nota, "se si considera che il mercato europeo delle mele è ancora in calo, dopo un 2024 caratterizzato da uno dei potenziali di raccolta più bassi degli ultimi dieci anni".