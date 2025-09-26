Italia prima nell'export di vino all'Ucraina
Le importazioni dall'Italia sono aumentate del 5,28% per un totale di 46,88 milioni di euro
Nel periodo gennaio-agosto 2025, le importazioni di vino in Ucraina hanno continuato a crescere, con un aumento complessivo delle importazioni da fonti globali del 4,69% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo un totale di 115,6 milioni di euro.
Le importazioni dall'Italia sono aumentate del 5,28%, per un totale di 46,88 milioni di euro. L'Italia si conferma il principale fornitore di vino dell'Ucraina, con una quota di mercato del 40,55%.
La crescita costante, sottolineano gli esperti, riflette la domanda sostenuta di vino di qualità dell'Ucraina e i suoi forti legami commerciali con i produttori europei.
