Balilla d'epoca griffata "Cioccolato Perugina" a Perugia
L'autovettura sarà protagonista del percorso museale della Città del Cioccolato
Una Balilla d'epoca griffata "Cioccolato Perugina" è volata questa mattina, alle prime ore dell'alba, nel cielo di Perugia per atterrare al terzo piano dell'ex Mercato Coperto cittadino. L'autovettura sarà protagonista del percorso museale della Città del Cioccolato nella sezione dedicata al Cioccolato a Perugia.
Qui è infatti previsto uno spazio riservato alla Coppa della Perugina, la celebre competizione automobilistica nata nel 1924 per volontà di Giovanni Buitoni, allora patron dell’azienda dolciaria “La Perugina”.
EFA News - European Food Agency
