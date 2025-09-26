Do you want to access to this and other private contents?
A Milano prima edizione degli Stati generali delle proteine alternative
Alla Fondazione Feltrinelli il 21 ottobre convegno organizzato da Italibiotec per defiire le linee guida del settore
Analizzare il ruolo chiave delle proteine alternative, dai cibi plant-based agli ingredienti ottenuti tramite fermentazione, per costruire un sistema alimentare più sostenibile, innovativo e resiliente. Con questo obiettivo nasce la prima edizione degli Stati Generali delle Proteine Alternative (SGPA), l'evento di riferimento per il settore che sarà ospitato il 21 ottobre presso la Fondazione Feltrinelli d...
EFA News - European Food Agency
