Baci Perugina: "Perle" per allietare ogni giornata

Nel ritmo serrato delle giornate, ci sono piccoli gesti che aiutano a ristabilire un senso di equilibrio. Una tazza di tè preparata con calma, un libro aperto prima di dormire, il piacere semplice di gustare un dolce nel momento giusto. Piccoli rituali, quasi invisibili, ma capaci di dare forma al tempo, abitudini che diventano personali, quotidiane, e che spesso coincidono con il desiderio di concedersi qualcosa di buono.

Da questa intuizione nascono le Perle: piccoli cioccolatini che racchiudono tutta la ricchezza e la delicatezza della tradizione Baci Perugina, pensate per accompagnare con naturalezza ogni momento della giornata. Dal morbido cuore al gianduia, emblema dell’iconico Baci, nascono queste dolci creazioni che trasformano un'eccellenza storica in un piacere semplice e quotidiano. Con la loro semplicità, la consistenza vellutata che si scioglie delicatamente in bocca e un carattere informale e contemporaneo, le Perle portano con sé l’intensità e la magia del piacere firmato Baci Perugina, adattandolo alla vita di tutti i giorni.

Dopo il successo del gusto Fondente Luisa - morbido ripieno al gianduia e granella di nocciole racchiusi in una copertura di cioccolato fondente Luisa - le Perle arricchiscono la loro gamma con una nuova variante deliziosa. La copertura di cioccolato al latte, infatti, racchiude l’iconico cuore al gianduia arricchito dalla granella di nocciole, per un gusto che conquista il palato al primo assaggio: dolce, goloso, irresistibile.

A impreziosire l’esperienza, ci sono le decorazioni sulla copertura esterna, per alcune praline a stelle e per altre a strisce, un dettaglio raffinato che cattura lo sguardo e anticipa la cura e la ricchezza del gusto. Anche l’incarto richiama l’iconico alluminio stellato di Baci Perugina, rinnovato nei toni di un intenso azzurro e impreziosito da stelle dorate per valorizzare la novità del gusto Latte.