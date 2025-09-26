Commodities. Nocciole: balzo in avanti delle quotazioni

Il mercato delle nocciole sta vivendo una fase di volatilità rialzista senza precedenti. Il prezzo della sgusciata 11/13, consegnata in Europa, ha raggiunto un nuovo record, ad oltre 18.000 $/t, segnando un +25% da inizio settembre e un incremento del 133% rispetto allo stesso periodo della scorsa campagna.

Secondo le analisi di Areté, la spinta dei prezzi è legata al continuo ridimensionamento delle stime produttive in Turchia per la campagna 25/26 (raccolta in corso) e alla scarsa qualità del nuovo prodotto. A rafforzare le tensioni del mercato contribuiscono la ritenzione alla vendita da parte dei produttori turchi e la difficoltà per la domanda internazionale di trovare alternative valide all’offerta turca, anche alla luce delle problematiche produttive italiane.

Anche il raccolto italiano, infatti, si è rivelato inferiore rispetto alle aspettative iniziali, con i produttori che segnalano perdite di oltre il 30% rispetto al potenziale medio. Sulla scia della minor disponibilità di offerta interna e del contesto internazionale particolarmente di supporto, le quotazioni italiane in apertura di campagna hanno segnato aumenti di oltre il 50% rispetto ai prezzi di apertura del 2024.

Le quotazioni delle patate sul mercato finanziario dell’Eex, da inizio febbraio hanno registrato un marcato trend deflattivo, interrotto solo a giugno da una fase di stabilità, confermata dalle ultime quotazioni. A settembre, i prezzi delle patate da industria risultano inferiori del 56% rispetto all’inizio dell’anno e del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Secondo le analisi di Areté, i ribassi sono legati al previsto rimbalzo produttivo che, in un contesto di disallineamento tra i prezzi del mercato libero e i livelli contrattualizzati di consegna, sta spingendo il settore verso una situazione di potenziale sovrapproduzione.