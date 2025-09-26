Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Orsero, limited edition dedicata alla banana (buccia compresa)
In occasione della Giornata contro lo spreco l'azienda ligure lancia l'iniziativa per invitare i consumatori a riscoprire il valore del frutto
In occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare del 29 settembre, F.lli Orsero presenta una limited edition dedicata a uno dei frutti più iconici della sua gamma: la banana. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di invitare i consumatori a riscoprire tutto il valore di questo frutto, compresa la buccia, che può trasformarsi in una risorsa utile. Per l’occasione, il vasso...
Fc - 53927
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency