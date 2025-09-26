Acetaie Aperte 2025: si alza il sipario per un'edizione innovativa

Si alza il sipario sulla 24° edizione di Acetaie Aperte, l’evento organizzato da “Le Terre del Balsamico”, Consorzio di secondo grado di cui fanno parte il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, che quest’anno per la prima volta cambia format rispetto al passato e si allunga su una intera settimana di eventi diffusi, grazie alle sin...