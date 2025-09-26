Bayer, il cuore al centro di Roma

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, Bayer rinnova il proprio impegno nella salute cardiovascolare con un evento speciale che si terrà lunedì 29 settembre in Piazza di San Silvestro, nel cuore della capitale. L’iniziativa, aperta al pubblico dalle 9.00 alle 18.00, trasformerà la piazza in uno spazio dedicato al benessere, alla prevenzione e all’informazione.

La Giornata Mondiale del Cuore rappresenta un momento fondamentale per sensibilizzare tutti sull’importanza di prendersi cura del proprio cuore, attraverso gesti quotidiani e consapevoli. Bayer, da oltre 160 anni impegnata nel campo della salute, con un costante investimento in innovazione per migliorare la vita delle persone, intende offrire un’occasione concreta per avvicinare i cittadini alla prevenzione cardiovascolare, con attività gratuite e accessibili a tutti.

Durante l’evento, sarà possibile usufruire di controlli cardiologici gratuiti, ricevere consulenze personalizzate da specialisti del settore e partecipare a sessioni educative e interattive pensate per promuovere uno stile di vita sano. Saranno presenti esperti pronti a rispondere a domande, chiarire dubbi e fornire consigli utili per migliorare la qualità della vita attraverso la cura del cuore.

"La salute del cuore è una priorità globale e riguarda ciascuno di noi, perché ancora oggi le malattie cardiovascolari restano la prima causa di mortalità in Italia e in Europa. Con questa iniziativa vogliamo rendere la prevenzione più semplice, vicina e concreta", ha dichiarato Arianna Gregis, Head Pharmaceuticals Bayer Italy. "Un gesto quotidiano può fare la differenza: prendersi cura del proprio cuore oggi significa investire nel proprio benessere di domani".

L’evento sarà anche un momento di incontro e condivisione, con attività pensate per coinvolgere adulti e giovani, in un’atmosfera positiva e informativa. Tra le proposte: corner dedicati al movimento e all’alimentazione, materiali informativi, e spazi di ascolto per promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati alle malattie cardiovascolari.

Per partecipare all’evento e vivere un’esperienza personalizzata all’insegna della prevenzione, è possibile prenotare la propria fascia oraria direttamente online.

La registrazione è semplice e gratuita: basta accedere al sito https://www.giornatadelcuorebayer.it/#prenota L’appuntamento è in Piazza di San Silvestro per una giornata dedicata alla salute, alla prevenzione e alla consapevolezza. Il cuore è il motore della vita: prendersene cura rappresenta il primo passo verso un futuro più sano.