Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Del Monte-Spreafico: al via partnership strategica
L'accordo riguarda la commercializzazione del brand globale di ananas fresco e banane
Del Monte Italia e Spreafico, due dei principali produttori, rivenditori e distributori italiani di frutta fresca e tagliata, annunciano una partnership strategica: Spreafico guiderà lo sviluppo commerciale dei prodotti a marchio Del Monte nel mercato italiano. Grazie all’intesa, Spreafico e Del Monte daranno vita ad una collaborazione che combina i rispettivi punti di forza.In virtù di questa par...
lml - 53937
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency