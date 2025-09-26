Del Monte-Spreafico: al via partnership strategica

Del Monte Italia e Spreafico, due dei principali produttori, rivenditori e distributori italiani di frutta fresca e tagliata, annunciano una partnership strategica: Spreafico guiderà lo sviluppo commerciale dei prodotti a marchio Del Monte nel mercato italiano. Grazie all’intesa, Spreafico e Del Monte daranno vita ad una collaborazione che combina i rispettivi punti di forza.In virtù di questa par...