Chiquita: debutta la banana Made in Italy
Per la prima volta, la frutta destinata all'iconico brand sarà coltivata in terra siciliana
A ottobre la messa a dimora delle prime 20mila piante biologiche, prime vendite nel 2026.
Le iconiche banane Chiquita verranno coltivate, per la prima volta, in Italia. Con le banane “prodotto italiano”, il brand avvia la produzione nel cuore della Sicilia insieme alla cooperativa agricola locale Alba Bio. Un’iniziativa pionieristica che nasce dall'ambizione coltivare un frutto esotico come la banana in una terra simbolo di eccellenza agricola. Un progetto che valorizza le comunità locali e che segna una tappa storica per Chiquita, aprendo nuove prospettive per il futuro dell’agricoltura e per l’evoluzione del brand.
Un percorso che fonde la tradizione agricola italiana con l’esperienza di Chiquita, confermando la volontà dell’azienda di portare innovazione in agricoltura. La prima fase del progetto prenderà il via nell’ottobre 2025 con la messa a dimora di 20mila piante biologiche, per dare i primi frutti che saranno disponibili nei migliori punti vendita già nel 2026.
“Con 'prodotto italiano' vogliamo consolidare il nostro legame con i consumatori italiani, portando per la prima volta la coltivazione delle banane nel cuore del Mediterraneo", dichiara Costabile Romano, direttore commerciale Chiquita in Italia, sottolineando come la Sicilia, "terra simbolo di eccellenza agricola", grazie al suo "clima ideale" e all’"esperienza delle comunità locali" rappresenti "il contesto perfetto per una sfida così ambiziosa. Questo progetto esprime la nostra vocazione a mettere l’agricoltura e gli agricoltori al centro”.
EFA News - European Food Agency