It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Cantina di Venosa investe su enoturismo

Previste anche soluzioni a basso consumo energetico, trattamento e riciclo delle acque

A novembre cominciano i lavori per completare il progetto di ristrutturazione di Cantina di Venosa. Prevista una grande ala dedicata interamente all’accoglienza enoturistica: la nuova struttura collegherà fisicamente - e idealmente - i due impianti storici di produzione, magazzino e servizi, già recentemente riorganizzati e rinnovati: la cantina della fondazione, del 1957, e la struttura realizzata all...

lml - 53969

EFA News - European Food Agency
Similar