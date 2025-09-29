Do you want to access to this and other private contents?
Cantina di Venosa investe su enoturismo
Previste anche soluzioni a basso consumo energetico, trattamento e riciclo delle acque
A novembre cominciano i lavori per completare il progetto di ristrutturazione di Cantina di Venosa. Prevista una grande ala dedicata interamente all’accoglienza enoturistica: la nuova struttura collegherà fisicamente - e idealmente - i due impianti storici di produzione, magazzino e servizi, già recentemente riorganizzati e rinnovati: la cantina della fondazione, del 1957, e la struttura realizzata all...
EFA News - European Food Agency
