Amadori Official Protein Partner di Lega Basket Serie A

Il Gruppo Amadori, leader nel comparto agroalimentare italiano, ha ufficializzato oggi la sua sponsorizzazione con Lega Basket Serie A, in occasione della conferenza stampa di presentazione della stagione 25-26 della Lba Serie A Unipol, presso il Cubo in Torre Unipol a Bologna. L’accordo è stato concluso grazie al supporto di Infront, Official Advisor di Lba.

La nuova partnership vedrà il Gruppo presente per tutto il campionato sui 16 parquet in Italia con attività di fan engagement in alcuni palazzetti a partire dai mesi di novembre e dicembre. Amadori punta così a consolidare ulteriormente la sua evoluzione a "The Italian Protein Company", con l’ampliamento della sua offerta a una gamma di alimenti proteici da filiera italiana e controllata, di origine animale e vegetale.

Il Gruppo Amadori rafforza il suo impegno a sostenere la pratica sportiva (agonistica e non), il benessere e la promozione di stili di vita sani e attivi, associandosi a un movimento in forte crescita in Italia, comunicando i valori di un’alimentazione corretta e bilanciata a un pubblico ampio e intergenerazionale, come quello che segue il basket.

La partnership fra il Gruppo Amadori e la Lega Basket Serie A punta ai “canestri pesanti”: per questo in occasione della conferenza è stato lanciato l’"Amadori Protein Team", una formazione composta sia da giocatori in attività che da alcune “legends” della pallacanestro, che verrà guidata da due "coach" d'eccezione: l'ambassador Amadori ed ex capitano della Nazionale Carlton Myers, insieme al giornalista Pierluigi Pardo.

L’originale progetto prevede anche la realizzazione di un Vodcast a puntate condotto dalla coppia Myers-Pardo e pubblicato sulle piattaforme YouTube e Spotify e sui social media. Ogni puntata avrà ospite un giocatore che racconterà il modo in cui abbina la vita da sportivo professionista a una corretta alimentazione e si concluderà con la consegna della divisa ufficiale dell'Amadori Protein Team. Questo speciale roster di campioni, al termine della stagione, scenderà insieme sul campo da basket, in un evento ancora top secret.

"Diventare Official Protein Partner della Lega Basket Serie A ci permette di dialogare con un pubblico ideale per raccontare il nostro impegno al fianco dello sport e l’evoluzione della nostra offerta proteica da filiere italiane: una ‘Visione a Colori’ che include oltre alle carni bianche, le proteine ‘gialle’ delle uova, le ‘rosa’ del suino e le ‘verdi’ a base di legumi”, ha commentato Matteo Conti, direttore centrale Marketing Strategico del Gruppo. “Con il progetto Amadori Protein Team e con il Vodcast desideriamo coinvolgere gli appassionati in tutta Italia e raccontare lo stretto legame fra sport e corretta alimentazione".

“Da sportivo e romagnolo doc come Amadori, ho subito condiviso la ‘sfida’ del Gruppo di promuovere un’alimentazione equilibrata, abbinando gusto e qualità, per tutti coloro che desiderano adottare stili di vita sani e vivere in benessere”, ha aggiunto da parte sua Myers. “Prendere parte a questo nuovo progetto, che mi vedrà nell’originale veste di coach dell’Amadori Protein Team, formato da grandissimi atleti ed ex ‘colleghi’ è una sfida entusiasmante, che avrò il piacere di affrontare con l’amico giornalista Pierluigi Pardo”.