A Fruit Attraction il Mercato ortofrutticolo di Genova

Regione Liguria, con il coordinamento di Liguria International, torna da oggi, 30 settembre al 2 ottobre a Fruit Attraction, una delle più importanti fiere per il settore dell'ortofrutta, coinvolgendo alcuni dei principali player della logistica della nostra regione.

A Madrid sono previste 2.500 aziende espositrici, 75mila metri quadrati di offerta commerciale e la presenza di oltre 120mila professionisti provenienti da 150 Paesi. Con lo slogan, ormai consolidato, “Liguria. The Fruitful Hub” , saranno presentati agli operatori di tutto il mondo i servizi dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, di Società Gestione Mercato con il Centro Agroalimentare di Genova. L’obiettivo è quello di ribadire il ruolo della Liguria come prima regione in Italia per le imprese che operano nella blue economy e primo hub portuale per il traffico di container in Italia.

Il Mercato Ortofrutticolo di Genova si presenta a Madrid come Centro Logistico Agroalimentare di rilevanza nazionale, attivo 24 ore su 24: 26 grossisti dell’ortofrutta, 22 imprese della logistica, 10 florovivaistiche, per un totale di 575 lavoratori diretti e circa 6.000 nell’indotto, con 2.000 accessi giornalieri e un fatturato che supera i 250 milioni di euro l’anno.

Allo stand gli operatori internazionali saranno accolti da Genova Gourmet: la Camera di Commercio di Genova sarà presente con i suoi maestri di cerimonie certificati dal marchio “Genova Gourmet Banqueting & Catering”, che porteranno sulla ribalta internazionale anche altri marchi territoriali di qualità come “Artigiani In Liguria”, “Botteghe Storiche” e “Nocciole Misto Chiavari”.

Lo stand di Regione Liguria coinvolgerà, inoltre, le principali associazioni di categoria: Spediporto, la più rappresentativa associazione italiana delle case di spedizione internazionali marittime (30% delle imprese italiane, 90% delle liguri), con circa 600 aziende e 12.500 addetti; Assagenti (Associazione degli Agenti Raccomandatari, Mediatori Marittimi e Agenti Aerei), che rappresenta oltre 110 aziende attive a Genova con più di 2.700 dipendenti; Confcommercio Genova, a cui aderiscono le imprese grossiste ortofrutticole che operano all’interno del Centro Agroalimentare.

I Ports of Genoa svolgono un ruolo chiave nella filiera dei prodotti deperibili destinati ai mercati italiani e del Sud Europa. In particolare: il Porto di Vado Ligure è tra i principali hub del Mediterraneo per la frutta fresca, con oltre 235.000 tonnellate movimentate nel 2024. Nello stesso anno, i terminal container dei quattro bacini portuali hanno gestito più di 100.000 unità reefer.

Grazie a una rete intermodale capillare e alla disponibilità di carri ferroviari dedicati, i prodotti freschi possono raggiungere in perfette condizioni il Nord Italia e il Sud Europa. Il Porto della Spezia rappresenta da anni uno scalo di riferimento tra i porti contenitori gateway del Mediterraneo, con una quota di traffico nazionale pari al 18%. Con i suoi 564 reefer plugs (464 presso il terminal LSCT e 100 presso il terminal TDG), garantisce collegamenti diretti con le principali destinazioni internazionali, confermandosi come hub strategico anche per i poli del freddo.

"Una collaborazione che racconta la forza della nostra filiera e la capacità del territorio di proporsi come punto di riferimento strategico per il commercio e la logistica -spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana-. Ringrazio tutti gli operatori liguri presenti in fiera per l’impegno e la professionalità con cui rappresentano la nostra regione nel mondo e auguro a tutti tre giornate di lavoro proficue, ricche di nuove relazioni e opportunità concrete di crescita".