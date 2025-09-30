Estrima (macchine agricole) cede Birò France

Estrima, specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, ha ceduto la partecipazione detenuta in Birò France SaS, pari al 66,67% del capitale sociale della stessa.

Birò France, società che si occupa della distribuzione, vendita e gestione operativa di micro-veicoli elettrici in Francia, verrà rilevata da Oxom mobility and Lifestyle S.a.r.l per un prezzo pari a Euro 1,00.

Estrima ha deciso di procedere alla cessione della partecipazione detenuta in Birò France SaS "per il venir meno della volontà di ricapitalizzare una società non più rientrante nel perimetro di interesse del business che intende perseguire, come previsto nel Piano allegato all’Accordo Finanziario in esecuzione del piano di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sottoscritto in data 28 luglio 2025" (leggi notizia EFA News).

La società di Pordenone, in una nota, specifica che "il perimetro del Gruppo relativamente al bilancio consolidato al 30 giugno 2025 non include Birò France Sas".

Estrima è un gruppo specializzato nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Il gruppo, che è strutturato per coprire un business ampio nel mondo della Mobility as a Service, ricomprende oltre a Estrima S.p.A., che svolge attività di R&S anche Brieda e C S.r.l., società attiva da oltre 50 anni e specializzata nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, e Sharbie S.r.l., società di sharing e noleggio professionale di veicoli. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nell’aprile 2025 il Gruppo è stato acquisito per il 52% da Zetronic S.r.l. con l’obiettivo di rilanciare il business e sviluppare nuovi mercati.