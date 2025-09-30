Do you want to access to this and other private contents?
Monini chiude 2024 con balzo in avanti del fatturato
Metà del volume d'affari è generato all'estero. Presentato anche bilancio di sostenibilità
Monini chiude il 2024 con risultati lusinghieri, nonostante le difficoltà del settore, in virtù di un fatturato consolidato che tocca i 257 milioni di euro, segnando una crescita del 33% rispetto all’anno scorso, ed una quota di mercato a volume in crescita in tutti i principali mercati. Da sottolineare che l’export ormai pesa per circa il 50% dei volumi totali dell’Azienda. L’olio extravergine d’oliva s...
