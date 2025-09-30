Industria: fatturato cresce grazie a mercato estero

A luglio 2025 si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti in termini congiunturali dello 0,4% in valore e dello 0,6% in volume, registrando una variazione nulla sul mercato interno (-0,2% in volume) ed una crescita dello 0,9% su quello estero (+2,2% in volume). Per il settore dei servizi si stima un incremento congiunturale dello 0,6% in valore e una stagnazione in volume, con una crescita nel commercio all’ingrosso (+1,0% in valore e +1,1% in volume) e un andamento più debole negli altri servizi (+0,2% in valore e -0,3% in volume).

Gli indici destagionalizzati del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano a luglio una crescita congiunturale per l’energia (+1,9%) e un leggero incremento per i beni di consumo (+0,5%) e per quelli intermedi (+0,3%), mentre restano invariati i beni strumentali.

Nel trimestre maggio-luglio 2025 il fatturato dell’industria, in termini congiunturali e al netto dei fattori stagionali, mostra una diminuzione dell’1,0% in valore (-0,4% in volume). Nello stesso arco temporale, per i servizi, si registrano incrementi dello 0,6% sia in valore sia in volume.

A luglio 2025, il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, registra incrementi tendenziali dell’1,2% in valore e dell’1,9% in volume. Si evidenzia una crescita sia sul mercato interno (+1,1% in valore e +1,5% in volume), sia su quello estero (+1,5% in valore e +2,8% in volume). Per il settore dei servizi, al netto degli effetti di calendario, si rilevano incrementi tendenziali del 2,5% in valore e dell’1,0% in volume, con una crescita sia nel commercio all’ingrosso (+1,7% in valore e +1,5% in volume), sia negli altri servizi (+3,3% in valore e +0,8% in volume). Nel mese di luglio 2025 i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a luglio 2024.

Gli indici corretti per gli effetti di calendario del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano, su base annua, un aumento per i beni strumentali (+3,9%) e per quelli di consumo (+2,8%), mentre si osserva un calo marcato per l’energia (-6,3%) e una flessione più contenuta per i beni intermedi (-0,7%).

In allegato a questa EFA News il testo integrale e la nota metodologica dell'Istat.