Estathé Zero partner di Amici per il secondo anno

Estathé Zero, il vero infuso di foglie di thè dal gusto unico e inconfondibile, nella sua versione senza zuccheri, annuncia il rinnovo della partnership con Amici, il talent show dedicato al canto e al ballo più longevo della televisione italiana, in onda da domenica 28 settembre.

Dopo il successo della passata edizione, Estathé Zero torna a sostenere il programma condividendone i valori fondativi, con la volontà di rinnovare con questa partnership il proprio impegno a sostegno del talento. Il percorso del brand, avviato con la campagna “Il sapore unico della libertà”, prosegue con questa rinnovata partnership, che rappresenta un ulteriore capitolo nel racconto di libertà e autenticità alla base della comunicazione di Estathé Zero.

Anche quest’anno, gli allievi della scuola potranno trovare Estathé Zero all’interno della celebre “casetta” di Amici e in un frigorifero personalizzato nella sala relax della scuola. Un’occasione per concedersi una pausa rinfrescante durante le intense giornate di studio e performance.

Protagonista della collaborazione sarà nuovamente Isobel Kinnear, ballerina professionista di Amici e brand ambassador di Estathé Zero, al centro di un long video da 60’’ in onda durante lo speciale della domenica. La ballerina sarà inoltre il volto della rubrica digital dedicata ai ragazzi di Amici, che vivrà sui canali social del brand.

Estathé Zero, rinnova così la propria scelta di valorizzare l’identità artistica dei giovani, condividendo con il programma la passione per la libertà e il desiderio di mettersi in gioco.