Coca Cola Hbc Italia: nuovi responsabili mktg e commerciale

Coca-Cola Hbc Italia, produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, annuncia due nuove nomine di rilievo per le funzioni Marketing e Commerciale.

Jacopo Dellacasa, proveniente da Mondelez dove era presidente e ad di Fattorie Osellla, entra in azienda come Trade Marketing Director diretto riporto del General Manager Miles Karemacher. Nel nuovo ruolo sarà responsabile dello sviluppo della strategia di marketing commerciale su tutti i canali di vendita, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento dell’azienda e dei suoi brand presso la rete distributiva.

Luca Ori, da 8 anni in azienda, finora esponsabile BU National Account, ha assunto il ruolo di Sales Director per il canale At Home, con la responsabilità di consolidare le relazioni con gli operatori della grande distribuzione e favorire lo sviluppo dei consumi. Guidando un team di 370 persone, Ori sarà diretto riporto della Country Sales Director Maria Tindara Niosi e il punto di riferimento per i 170 clienti responsabili di 9.300 punti vendita che l’azienda serve nel canale moderno.

"Con queste nomine, Coca-Cola Hbc Italia rafforza ulteriormente la propria squadra di leadership, puntando su esperienza, innovazione e vicinanza al mercato per continuare a crescere in modo sostenibile e creare valore per clienti, partner e comunità", si legge in una nota.