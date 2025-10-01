Apo Conerpo e Aism insieme per la ricerca

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre torna in tutta Italia “La Mela di Aism”, la storica manifestazione promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi dedicati alle persone con SM e patologie correlate. Migliaia di volontari saranno presenti nelle piazze italiane per raccogliere donazioni e distribuire circa 255.000 sacchetti di mele. Come avviene da oltre vent’anni, a fornire i frutti per questa importante opera di sensibilizzazione è Apo Conerpo, la più grande organizzazione di produttori ortofrutticoli d’Europa, attraverso le cooperative socie Agrintesa di Faenza e Patfrut di Ferrara.

“Anno dopo anno, per noi è motivo di orgoglio rinnovare questa collaborazione e scendere in campo a fianco di Aism", commenta Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo. "La sclerosi multipla è una malattia che colpisce soprattutto i giovani e che ha ancora bisogno di essere conosciuta e raccontata. La ‘Mela di Aism' è importante proprio perché riesce a unire la raccolta di risorse per la ricerca e la diffusione di consapevolezza tra i cittadini”.

Gli stabilimenti di Bagnacavallo (RA) e di Monestirolo (FE) hanno curato anche quest’anno la preparazione dei sacchetti da 1,8 kg di mele Granny Smith, Golden e Noa Red, che saranno distribuiti nelle piazze italiane durante i tre giorni della manifestazione: “Si tratta di un impegno organizzativo rilevante per le nostre cooperative in un momento dell’anno di intensa attività", prosegue Vernocchi, "ma nessuno di noi, dai magazzini agli uffici, ha mai messo in discussione il sostegno a questa causa. Negli anni di collaborazione abbiamo imparato a conoscere da vicino le storie e la dignità di chi affronta la malattia e le sfide che vengono affrontate quotidianamente. Ogni edizione ci ricorda quanto sia prezioso questo contributo e conferma la nostra volontà di fare la nostra parte”.

L’appuntamento è dunque per venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, in tutta Italia, con “La Mela di Aism” e Apo Conerpo: un piccolo gesto che diventa grande speranza. Per sapere dove trovare le “Mele di Aism” basta cliccare su: aism.it/trova_la_piazza