Windoria fa shopping in Arabia Saudita

Windoria (Investindustrial), ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di Al-Fursan Al-Maghawear, produttore e distributore saudita di salse, condimenti e altri prodotti alimentari a lunga conservazione. L’operazione rappresenta la prima acquisizione di maggioranza in Arabia Saudita da parte di una società partecipata da un gruppo di investimento europeo. "Per Investindustrial, questo traguardo costituisce una conferma tangibile della propria strategia di crescita globale e dell’impegno nell’espansione delle società in portafoglio in Medio Oriente e in Asia. Il closing dell’operazione, soggetta alle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti, è atteso entro la fine di ottobre", si legge in una nota.

I dettagli economici dell'operazione non sono stati resi noti.

Windoria nasce dall’unione di La Doria, primario operatore europeo nella fornitura di specialità italiane private label a lunga conservazione, e Winland Foods, uno dei principali produttori statunitensi di private label e marchi alimentari (leggi notizia EFA News). Con l’acquisizione di Al-Fursan in Medio Oriente, Windoria consolida ulteriormente il proprio posizionamento quale gruppo globale nella produzione alimentare, offrendo un portafoglio prodotti diversificato, una supply chain resiliente e standard qualitativi elevati a retailer, operatori foodservice e grandi marchi internazionali.

Al-Fursan, insieme alle controllate Al-Faris Al-Arabi Trading Ltd. Co. e Al-Faris Food Industries Ltd. Co., detiene una posizione preminente nel segmento delle salse e dei condimenti, in particolare ketchup e aceto, grazie a marchi di rilevanza nazionale tra cui Baidar. Con circa 300 dipendenti, uno stabilimento produttivo moderno a Riyad e una rete di distribuzione composta da sei sedi commerciali e sette magazzini in Arabia Saudita, Al-Fursan rappresenta un importante motore per la crescita di Windoria nell’area.

"Il mercato del Medio Oriente offre prospettive significative, in particolare nel settore in rapida espansione del private label", prosegue la nota di Windoria. "L’operazione consentirà a Windoria e Al-Fursan di mettere insieme competenze locali e regionali, favorendo l’innovazione e la crescita per cogliere appieno il potenziale del settore in Medio Oriente".

L’acquisizione è stata resa possibile grazie alla decisione di Investindustrial di stabilire una presenza diretta nella regione e alla partnership strategica sviluppata con la Saudi Industrial Development Fund Investment Company (Sic), che ha svolto un ruolo determinante nel favorire collaborazioni di carattere industriale nella regione.