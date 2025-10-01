Do you want to access to this and other private contents?
Leone de Castris compie 100 anni di imbottigliamento
Con un secolo di storia alle spalle, l'azienda salentina conferma il suo ruolo di punto di riferimento dell’enologia pugliese e italiana
Un secolo di storia, tradizione e visione proiettata verso il futuro. Leone de Castris celebra i 100 anni di imbottigliamento, confermando il suo ruolo di punto di riferimento dell’enologia pugliese e italiana. Fondata nel 1665 e pioniera del primo rosato imbottigliato in Italia, il celebre Five Roses del 1943, l’azienda ha costruito la sua identità su un equilibrio tra radici solide e capacità di in...
