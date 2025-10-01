Leone de Castris compie 100 anni di imbottigliamento

Un secolo di storia, tradizione e visione proiettata verso il futuro. Leone de Castris celebra i 100 anni di imbottigliamento, confermando il suo ruolo di punto di riferimento dell’enologia pugliese e italiana. Fondata nel 1665 e pioniera del primo rosato imbottigliato in Italia, il celebre Five Roses del 1943, l’azienda ha costruito la sua identità su un equilibrio tra radici solide e capacità di in...