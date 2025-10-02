Labomar si rafforza in nord Europa

Labomar, azienda attiva a livello internazionale nel settore della nutraceutica e specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione conto terzi di integratori alimentari, farmaci, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici, comunica di aver acquisito il 97,85% del capitale sociale di Pharmia Holding Oy, principale Cdmo (Contract Development and Manufacturing Organization) finlandese...