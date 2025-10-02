Omnia Technologies rivoluziona il mondo delle etichette

ACMI, attivo a livello internazionale nelle tecnologie di confezionamento e imbottigliamento e brand di punta della divisione Beverage del Gruppo Omnia Technologies, annuncia il lancio di Opera Omnia. Presentata in anteprima all’edizione 2025 di Drinktec, Opera Omnia nasce dalla completa riprogettazione del modello Opera, best seller della gamma ACMI, e si distingue come piattaforma modulare, universale e...