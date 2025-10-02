Morte De Cecco: il cordoglio di Federalimentare

"Sentito cordoglio" è stato espresso a nome di tutta l'industria alimentare italiana, per la scomparsa di Giuseppe Adolfo De Cecco (leggi notizia EFA News) da Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare.

"L'Italia perde un capitano d'industria, un uomo che con la sua visione ha saputo valorizzare nel mondo uno dei nostri prodotti più identitari: la pasta. La sua professionalità e il suo impegno rimangono un punto di riferimento per l’industria agroalimentare. Alla famiglia e al Gruppo De Cecco le più sincere condoglianze”, conclude Mascarino.