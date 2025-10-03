Do you want to access to this and other private contents?
Walmart è il primo supermercato Usa a rimuovere i coloranti
Il colosso retail elimina dai suoi prodotti a marchio privato anche 30 ingredienti tra cui conservanti e dolcificanti artificiali
Dopo le aziende Kraft Heinz, PepsiCo, Tyson Foods, WK Kellogg e Hershey Walmart adesso anche una catena di supermeracti Usa ha deciso di eliminare i coloranti sintetici dalle gamme a marchio privato. Parliamo di Walmart, il colosso del retail f&b, secondo rivenditore più grande degli Stati Uniti dopo Amazon che ha generato vendite negli Stati Uniti per 462,4 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2025:...
EFA News - European Food Agency
