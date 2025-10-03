Princes si quota a Londra

NewPrinces ha annunciato che la controllata Princes Group plc avvierà il processo di quotazione sulla borsa di Londra.



“La nostra decisione di avviare il processo di quotazione a Londra rappresenta un passaggio fondamentale nella storia di Princes Group", ha dichiarato Angelo Mastrolia, presidente esecutivo di NewPrinces. "Il Regno Unito è il nostro mercato principale e ospita un team dirigenziale di grande esperienza: questa scelta riflette la nostra fiducia di lungo periodo nell’azienda, la solidità del nostro management e l’ampiezza delle opportunità che prospettiamo per il futuro".

"Come abbiamo fatto con la quotazione di Newlat Food nel 2019, non abbiamo intenzione di vendere nessuna azione. L’obiettivo è raccogliere nuovi capitali per accelerare la strategia di crescita e sostenere la trasformazione di Princes in un gruppo multinazionale e diversificato nel settore food & beverage", prosegue Mastrolia. "Nel corso dell’ultimo anno abbiamo dimostrato la nostra capacità di integrare e ottimizzare rapidamente, compiendo già progressi significativi verso le sinergie individuate al momento dell’acquisizione. Riteniamo che vi siano ulteriori potenziali benefici rilevanti derivanti dal miglioramento dell’efficienza operativa, dall’ottimizzazione degli approvvigionamenti e dallo sviluppo di una piattaforma commerciale integrata. Stiamo inoltre perseguendo attivamente una pipeline concreta di opportunità di M&A, che ci consentiranno di accedere a nuove aree geografiche, categorie e competenze. Crediamo che Princes", conclude il presidente esecutivo, "sia in una posizione eccellente per generare una crescita sostenuta e creare valore duraturo per gli azionisti e siamo pronti a guidare il gruppo verso le sue prossime fasi di sviluppo".

Ai fini dell’Ammissione, Princes Group ha stipulato accordi condizionali con NewPrinces in base ai quali Princes Group acquisirà l’intero capitale sociale di Symington's Limited, Newlat GmbH e Princes France S.A.S. in relazione e prima dell’Ammissione. Princes Group, insieme alle sue attuali controllate (tra cui Princes Italia S.p.A., Princes Tuna Mauritius, Edible Oils Limited e Princes Foods BV) e al Perimetro di Acquisizione, costituirà il perimetro consolidato al momento dell’Ammissione.

A seguito dell’Ammissione, Princes Group e la Società potrebbero valutare la vendita a Princes Group di Princes Ready to Drink S.p.A. (precedentemente Diageo Operations Italy S.p.A., la cui acquisizione da parte della Società è stata perfezionata in data 30 settembre 2025) e della società di nuova costituzione che deterrà il marchio Plasmon (la cui acquisizione da parte della Società dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno). Alla data odierna, Princes Group non ha stipulato alcun accordo legalmente vincolante in relazione a potenziali future acquisizioni, le quali rimarrebbero in ogni caso subordinate all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e/o assembleari (ove richieste), alle condizioni di mercato prevalenti, alla definizione e sottoscrizione della documentazione contrattuale definitiva e al soddisfacimento delle consuete condizioni sospensive di closing.

Diversamente, Carrefour Italia S.p.A. (la cui acquisizione da parte della Società è attesa nelle prossime settimane) e Centrale del Latte d’Italia S.p.A. resteranno espressamente escluse dal Perimetro Ipo e continueranno a essere detenute direttamente da NewPrinces.

Su base pro forma, il Perimetro Ipo ha generato: Ricavi pari a circa 2,1 miliardi di sterline nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e 964,2 milioni di sterline nel semestre chiuso al 30 giugno 2025; un Ebitda adjusted pari a 122,3 milioni di sterline nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (con un margine Ebitda del 5,95%) e 71,2 milioni di sterline nel semestre chiuso al 30 giugno 2025 (con un margine Ebitda del 7,38%).