NewPrinces, giudizio al rialzo per Intesa Sanpaolo

Non potevano non produrre effetti sul titolo NewPrinces le recenti mosse del patron Angelo Mastrolia, ultima delle quali la notizia della quotazione in borsa a Londra della controllata Princes (leggi notizia EFA News). E, infafti, oggi Intesa Sanpaolo ha alzato a 28,5 euro per azione dai precedenti 26 euro il target price su NewPrinces, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan. Gli analisti hanno inoltre confermato la raccomandazione "Buy" visto il target upside del 29,25%.

Secondo l'analisi di Intesa Sanpaolo, l’acquisizione di Diageo Operations Italy da parte di NewPrinces perfezionata a fine settembre (leggi notizia EFA News) "rappresenta un passo strategico verso il rafforzamento nel settore delle bevande a elevato potenziale".

L’operazione, del valore di 100 milioni di euro e con un multiplo EV/ebitda di circa 4,9x, "porta anche a un miglioramento della posizione finanziaria netta del gruppo di circa 7 milioni di euro, grazie alla liquidità della società acquisita". L’integrazione sarà supportata da un accordo transitorio di 15 mesi con Diageo per garantire una transizione efficiente.

Intesa Sanpaolo ha sottolineato inoltre che NewPrinces sta proseguendo il processo di IPO del gruppo Princes a Londra, con un aumento di capitale destinato a finanziare la crescita nei mercati food & beverage, mentre la capogruppo manterrà il controllo.

Anche in base a questo, gli analisti hanno aggiornato le stime 2026–2027 includendo gli effetti positivi dell’acquisizione e confermano il rating "buy" sul titolo, in attesa dei nuovi target che il gruppo dovrebbe comunicare dopo il completamento anche delle acquisizioni Carrefour Italia annunciata a luglio scorso (leggi notizia EFA News) e quella di Plasmon, sempre del luglio scorso (leggi notizia EFA News).