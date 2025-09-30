New Princes: perfezionata acquisizione Diageo Operation Italy

NewPrinces S.p.A. annuncia di aver perfezionato, in data odierna, l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Diageo Operations Italy S.p.A. da una consociata di Diageo, proprietaria dello stabilimento produttivo italiano di Santa Vittoria d'Alba (CN). La sottoscrizione dell’accordo era stata annunciata in data 24 giugno 2025. Contestualmente, Diageo Operations Italy S.p.A. è stata rinominata Princes Ready to Drink S.p.A., con effetto dalla data odierna.

Nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024, Diageo Operations Italy ha generato ricavi per circa 229,8 milioni di euro, con un Ebitda di 20,4 milioni di euro e un utile netto di 18,3 milioni di euro. Il Purchase Price della transazione è stato fissato a circa 100 milioni di euro, con possibilità di adeguamenti post-closing. Tale importo include una cassa positiva per circa 107 milioni di euro, con un effetto complessivo migliorativo di circa 7 milioni di euro sulla posizione finanziaria netta di NewPrinces.

La transazione include disposizioni per la continuità dell'occupazione presso lo stabilimento produttivo di Santa Vittoria d'Alba e l'esecuzione, da parte di Prtd e delle affiliate di Diageo, di alcuni accordi a tempo determinato, ovvero un accordo di servizi transitori, un accordo di servizi transitori inversi e un accordo di servizi di produzione inversi (Rmsa). In particolare, ai sensi dell'Rmsa, Prtd continuerà a fornire determinati prodotti alle affiliate di Diageo per un periodo massimo di quindici mesi, al fine di garantire una transizione graduale e la continuità delle forniture.

"L'acquisizione dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba", si legge in una nota, "rappresenta un passo significativo nella strategia di NewPrinces volta a rafforzare la propria posizione nel settore delle bevande oltre a quello delle tradizionali bevande analcoliche. Integrando questo sito produttivo di alta qualità, il Gruppo sarà in grado di realizzare sinergie industriali e commerciali, in particolare nelle categorie in rapida crescita degli alcolici, delle bevande a basso contenuto alcolico e analcoliche e dei formati pronti da bere (Rtd)".

La transazione migliora la flessibilità operativa e le capacità di innovazione di NewPrinces in diversi formati di bevande, consentendo al Gruppo di:

- Accelerare l’ingresso in categorie ad alta marginalità come gli spirits e i prodotti Rtd, sfruttando i canali commerciali esistenti e le infrastrutture di R&S;

- Sfruttare la propria piattaforma distributiva per le bevande analcoliche nel Regno Unito, promuovendo il cross-selling di un portafoglio prodotti ampliato, comprensivo di bevande alcoliche e funzionali;

- Ottimizzare i costi produttivi e la logistica, integrando il sito italiano in una rete europea più ampia;

- Ampliare il proprio portafoglio di bevande, includendo offerte sia alcoliche sia analcoliche, aumentando l’attrattività presso diverse fasce demografiche e occasioni di consumo.