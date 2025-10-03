Dino Corsini acquisisce Chocolitaly

Dino Corsini, società controllata da Consilium Sgr attraverso il fondo di private equity Cpef III, annuncia l’acquisizione di Chocolitaly, azienda italiana specializzata nella produzione di torte e macarons.

Fondata a Bologna, Dino Corsini è produttrice di dolci da forno confezionati (plumcake, pancake, muffin e tortini), distribuiti in Italia e all’estero attraverso il canale Gdo e Discount, nel formato private label per il trade e copacking per l’industria. Dal 2019 la società è partecipata da Consilium, che ne sostiene i progetti di crescita e internazionalizzazione.

Chocolitaly è una realtà italiana specializzata nella produzione di macarons e torte colate con o senza farciture, conosciuta per l’elevata qualità delle materie prime, l’attenzione al dettaglio e la capacità di innovare nel segmento delle specialità.

L’operazione - i cui termini economici non sono stati resi noti - rappresenta un passo importante nel percorso di crescita intrapreso da Dino Corsini, che punta a rafforzare il proprio posizionamento nel settore dolciario italiano ed europeo, integrando competenze e know-how complementari. L’ingresso di Chocolitaly nel Gruppo intende contribuire ad arricchire il portafoglio prodotti con una gamma di prodotti premium, internazionali e ad elevata riconoscibilità, capaci di intercettare tendenze di consumo, e consolidare il presidio in un settore in forte crescita, sia nazionale che internazionale.

“L’unione con Chocolitaly ci consente di ampliare la nostra offerta, mantenendo al centro i valori che contraddistinguono la nostra storia: qualità, tradizione e innovazione", ha dichiarato Jacopo Malacarne, amministratore delegato di Dino Corsini. "Siamo convinti che questa operazione rafforzerà la capacità del Gruppo di competere in Italia e all’estero e di rispondere in modo sempre più completo alle esigenze della nostra ampia base clienti”.

“Entrare a far parte di Dino Corsini rappresenta per noi un’opportunità unica", ha commentato Luigi Lomonaco, socio e nuovo amministratore deelgato di Chocolitaly. "Grazie al supporto di una realtà industriale consolidata, saremo in grado di far crescere ulteriormente i nostri marchi e valorizzare la nostra competenza nello sviluppo di prodotti innovativi come i macarons”.