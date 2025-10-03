Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Commodities, in rialzo le lenticchie
Si ferma la deflazione: prezzi in aumento per tutte le tipologie
Ha trovato un freno la marcata deflazione che negli ultimi mesi ha caratterizzato il mercato delle lenticchie in Saskatchewan e ha portato le quotazioni di apertura della campagna 2025/26 a livelli nettamente inferiori rispetto ad agosto 2024 (-35% per le verdi large, -9% per le rosse) riducendo notevolmente la premialità delle verdi. Nelle ultime due settimane i prezzi hanno registrato un +17% per l...
Fc - 54153
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency