Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Baladin official supporter di Reale Mutua Basket Torino
Il birrificio proporrà le sue birre e bibite artigianali nell’area hospitality alle partite casalinghe del campionato italiano di basket di serie A2
Il birrificio agricolo Baladin proporrà le sue birre e bibite artigianali all’interno dell’area hospitality durante tutte le partite casalinghe del campionato italiano di Basket, serie A2. La partnership è completata da un accordo con il locale Open Baladin Torino che offrirà condizioni particolari ai tesserati del club, ai tifosi e creerà momenti di incontro con la squadra e gli sponsor. L’accordo prevede an...
Fc - 54154
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency