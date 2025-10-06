Oktoberfest, allarme bomba e chiusura anticipata

Non c'è pace nemmeno per l'Oktoberfest. Il più grande festival folkloristico del mondo, ossia la tradizionale kermesse bavarese della birra, che quest'anno si è chiusa in anticipo a causa di un allarme bomba. Tra le 10 e le 17:30 di ieri domenica 5 ottobre, i servizi di emergenza hanno setacciato il sito alla ricerca di "trappole esplosive". La chiusura anticipata non è roba da poco: ha infatti priv...