Oktoberfest, allarme bomba e chiusura anticipata
La "Wiesn" chiude con fatturato da €1,5 mld ma in un solo giorno perde 21,2 mln per lo stop inaspettato
Non c'è pace nemmeno per l'Oktoberfest. Il più grande festival folkloristico del mondo, ossia la tradizionale kermesse bavarese della birra, che quest'anno si è chiusa in anticipo a causa di un allarme bomba. Tra le 10 e le 17:30 di ieri domenica 5 ottobre, i servizi di emergenza hanno setacciato il sito alla ricerca di "trappole esplosive". La chiusura anticipata non è roba da poco: ha infatti priv...
EFA News - European Food Agency
