Finlogic compra le etichette di Etiservice

Finlogic ha annunciato l’acquisizione del 100% di Etiservice, azienda lombarda specializzata nella produzione di etichette adesive in bobina e in foglio.Fondata nel 1987, Etiservice ha sede legale a Milano e due siti produttivi a Peschiera Borromeo (MI) e Vicenza. L’azienda si distingue per la produzione di etichette autoadesive di alta qualità, offrendo soluzioni personalizzate per ogni esigenza azie...