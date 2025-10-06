Augusto è general contractor per primo locale "Tondarella"

Augusto Contract - hospitality & foodservice general contractor che opera in Italia e all’estero con un’expertise distintiva nella realizzazione “chiavi in mano” di arredamento per la ristorazione - firma la realizzazione del primo locale Tondarella. Il punto vendita, situato in via Giovanni Amendola 8 a Torino, è stato progettato dall’interior designer Cristina Zanni di Odeon Design Studio ed ha vist...