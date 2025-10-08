It does not receive public funding
Green Oleo, Websim abbassa il target price ma mantiene il giudizio Buy

Nonostante una semestrale in calo gli analisti stimano un potenziale upside di circa il 75%

Nuovo giudizio su Green Oleo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, da parte di Websim Corporate Research di Intermonte. Gli analisti hanno abbassato il target price a 1,25 euro per azione da 1,35 euro e hannoconfermato la raccomandazione Buy stimando un potenziale upside di circa il 75%.

Il semestre al 30.06.2025 si è chiuso con una perdita di Euro 898.573; ebit di Euro -464.025 ed ebitda pari ad Euro 917.175 (da Euro 2.140.282 dell'anno precedente). "Tali risultati -ha sottolinea la società benefit- sono la diretta conseguenza del contesto macroeconomico avverso".

Gli analisti di Websim hanno sottolineato che nel primo semestre 2025, Green Oleo ha registrato volumi in calo del 10% su base annua, ma ricavi sostanzialmente stabili (-2% anno su anno) "grazie a un mix di prodotto più favorevole, in particolare con la crescita degli Esteri (+8%) e un boom del segmento personal care (+40%)". La redditività resta però sotto pressione: l’ebitda si attesta a 900 mila euro con un margine del 2,7%, penalizzato dall’aumento dei costi di materie prime ed energia. La posizione finanziaria netta peggiora a 14,9 milioni (da € 11,9 milioni a fine 2024), mentre il patrimonio netto scende a 15,9 milioni. 

Sempre secondo gli analisti "la debolezza della domanda europea e le tensioni geopolitiche continuano a pesare sull’intero comparto chimico (-2,4% nel  primo semestre 2025), con prezzi energetici in forte rialzo e capacità produttiva sotto la media storica".

Per i prossimi trimestri, Websim evidenzia "lievi segnali di ripresa della domanda a settembre, mentre l’azienda punta a migliorare la marginalità attraverso ottimizzazione del mix, efficienza impiantistica e diversificazione delle materie prime". Restano attive "le strategie di espansione commerciale internazionale, partecipazione a fiere e potenziali operazioni M&A".

Nell’aggiornamento delle stime 2025-2027, Websim adotta un approccio prudente: ebitda medio rivisto al ribasso del 20%, riflettendo costi in aumento e deleveraging più graduale. "Si prevede -sottolineano gli analisti- un cagr, un tasso annuale di crescita dei ricavi superiore al 7% al 2027, sostenuto dagli esteri, e una redditività in miglioramento nel medio termine".

