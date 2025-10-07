Heineken con Uefa Champions League femminile fino al 2030

Heineken raddoppia il suo impegno nello sport femminile e la sua missione a lungo termine di proteggere e promuovere la gioia delle relazioni nel mondo reale, estendendo la sua partnership con la Uefa Women's Champions League fino a giugno 2030.

L'estensione della partnership riflette la convinzione di Heineken che "la cultura unica del calcio femminile, dove i tifosi si riuniscono, si mescolano liberamente e si godono il gioco in uno spirito di gioia e connessione, sia una potente espressione di vera unione", si legge in una nota. "È una celebrazione dell'inclusività, della diversità e della passione condivisa che avvicina persone da tutto il mondo, dentro e fuori dal campo".

“In Heineken siamo sempre stati orgogliosi di sostenere il calcio e siamo lieti di rinnovare questo impegno oggi", dichiara Joanna Price, Chief Corporate Affairs Officer di Heineken. "L'esclusiva cultura del calcio femminile, in cui tifosi rivali possono sedersi fianco a fianco e condividere la passione per il gioco, riflette il senso di vera unione che guida la nostra attività. Proprio come le partite uniscono le persone dentro e fuori dal campo, crediamo nella creazione di legami duraturi".

Heineken produce la gioia della vera unione da oltre 160 anni e, in qualità di produttore della birra più internazionale al mondo, riconosce il proprio ruolo "nella protezione di questo prezioso valore in un'epoca di crescente frammentazione sociale".

Il produttore di birra si impegna a essere un leader in prima linea, promuovendo una cultura della moderazione attraverso bevande a basso contenuto alcolico o analcoliche, realizzando campagne globali che incoraggiano la socializzazione di persona senza schermi o collaborando con grandi eventi che incarnano la vera unione, come la Uefa Women's Champions League.

In linea con l'impegno di Heineken nei confronti del calcio femminile sport, Heineken darà vita alla sua sponsorizzazione attraverso iniziative che celebrano la diversità, uniscono i fan e creano momenti significativi di connessione attorno alla loro passione condivisa per lo sport.